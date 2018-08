Bewoners chaletpark vinden voerdozen ongedierte 01 augustus 2018

Er is enige commotie ontstaan op het chaletpark De Krieckaert. Op diverse plaatsen in het park hebben bewoners voerdozen voor ongedierte met lokaas gevonden. Die zijn daar gelegd toen het domein nog eigendom was van de gemeente. Tal van bewoners zeggen hiervan niet op de hoogte te zijn en vertrouwen het zaakje niet. Omdat de parkbeheerder de mensen niet kan overtuigen dat de dozen ongevaarlijk zijn, zal de technische dienst de dozen terug ophalen. Rob Holtappels, werkleider Groendienst bij de gemeente: " In het verleden zijn er nooit problemen geweest met deze vallen." (WJL)