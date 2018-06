Betaalbaar sporten bij Sportoase 21 juni 2018

Op 1 juli opent sportcomplex Sportoase (Montaignehof 1) de deuren. Goed voor een totale investering van 14 miljoen euro. Naast een 25 meter zwembad met beweegbare bodem en wellnesszone, is er een fitness (325 m2), een lokaal voor dans- en groepslessen, een competitiesporthal (1509 m2) met aparte ruimte voor gevechtssporten en een ruime brasserie. Sportoase wierf 15 voltijdse medewerkers aan en moet het complex binnen 30 jaar in volle eigendom overdragen aan de gemeente. Hiervoor betaalt de gemeente intussen jaarlijks 1.090.000 euro, waarin 330.000 euro toelage vervat zit van de Vlaamse Gemeenschap.Voor een zwemticket betaal je als Lanakenaar 3.50 euro (+12j), Er is ook een beurtenkaart, gezinskaart en een abonnement. Daarnaast zijn er nog andere formules voorzien. Zo betaal je voor 4 proefbeurten zwemmen, fitness of groepsles een kennismakingskaart van 20 euro. (WJL)