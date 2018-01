Bestuurster (19) gewond na klap tegen boom 23 januari 2018

In de Houterstraat in Lanaken is maandagnamiddag ond 15.30 uur een wagen tegen een boom geknald. Het 19-jarige slachtoffer uit Lanaken zat gekneld in het voertuig en diende door de brandweer te worden bevrijd.





De vrouw liep verwondingen op en zou later op eigen kracht naar het ziekenhuis gaan. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. (MMM)