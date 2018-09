Bestrating in Oud-Rekem weer opgelapt 06 september 2018

De bestrating in Oud-Rekem is sinds kort weer vastgelegd. De werken zijn klaar en volgens buurtbewoner René IJzerman, die onlangs de kat de bel aanbond bij de gemeente, ziet het er weer een stuk beter uit in het 'Mooiste dorp van Vlaanderen'.





Ook is het risico op aanstoten en vallen fel verbeterd. "Alhoewel, ik zie toch alweer stenen loskomen. Dit moet op termijn echt structureel worden opgelost, anders blijft het bij oplappen. Ik ben benieuwd wat de gemeente van plan is. Maar alles wordt nu toch doorgeschoven naar het volgende bestuur, heb ik begrepen." (WJL)