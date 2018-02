Bessemerstraat onderbroken 19 februari 2018

02u40 0

De Bessemerstraat is ter hoogte van de Wijngaardstraat onderbroken voor doorgaand verkeer. Aannemer Van de Kreeke startte er in opdracht van Infrax en de gemeente Lanaken werken aan de riolering en het wegdek. De kosten worden geraamd op 2,96 miljoen euro en alles moet tegen het najaar, in september, afgerond zijn. De Bessemerstraat is één van de belangrijkste toegangswegen naar het centrum. (WJL)