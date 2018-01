Bert trekt, Vera duwt CD&V 02u26 0

Bert Paulissen zal de CD&V-lijst trekken en Vera Jans wordt lijstduwer bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. CD&V zetelt vandaag in de oppositie. Paulissen (54) woont in Briegden en zetelt sinds vorig jaar in de gemeenteraad als opvolger van Alex Vangronsveld. Eerder was hij OCMW-raadslid. De nieuwe lijsttrekker werkt als coördinerend directeur in de Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Maasmechelen-Zuid. (WJL)