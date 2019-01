Beroep afbraak Molenberg verworpen Jempi Welkenhuyzen

30 januari 2019

Het beroep dat actievoerder en oud bewoner Ronn Moors heeft ingediend bij het omgevingsloket van de provincie tegen de afbraak van Kinderdorp Molenberg (Rekem) is verworpen. Ook zijn er slechts twee bezwaarschriften van de twaalf bij de gemeente ontvankelijk verklaard.

Eén en ander heeft mogelijk te maken met procedurefouten. Volgens de provincie is Moors geen direct belanghebbende in de zaak en is het onduidelijk welke impact de hinder van de sloop heeft bij de uitvoering van de werken. Moors kan vandaag opnieuw in beroep gaan, maar staakt zijn actie. Hij voelt zich onbegrepen en tegen de muur gezet.

Nochtans huizen intussen in het gebouw vleermuizen, aldus de actievoerder. Hij heeft hiervan duidelijk bewijs door de uitwerpselen op de vensterbanken en ziet ook sporen bij de spouwgaten.

Maar volgens schepen Sofie Martens (Open VLD) heeft een batdetector noch zichtwaarneming dit kunnen vaststellen. Toch sluit ze niet uit dat er intussen dwerg- en grootoorvleermuizen huizen in het hoofdgebouw van het domein. “ Daarom wordt de afbraak in het voorjaar voorzien, als er eventueel overwinterende vleermuizen richting hun zomerplek zijn opgeschoven. Daarna komen er kastjes als refugium aan de bomen.”

