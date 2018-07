Bermbeheer redt bedreigde vlinders 12 juli 2018

Het gemeenteijk bermbeheerplan van 1997 werpt vruchten af. Dat blijkt uit een onderzoek van het Provinciaal Natuurcentrum. Het plan geeft aan wat er per berm jaarlijks moet gebeuren voor een optimale verkeersveilige en ecologische ontwikkeling van de bermborders, zoals het maaitijdstip, de frequentie en dit in functie van de gewenste plantengroei of bijzondere fauna. Met succes. Zo groeit op de Neergellikerstraat terug het kwetsbare Beemdkroon en vliegt het bedreigde Klaverblauwtje terug. Dat is een vlinder waarvan er nog maar enkele populaties zijn in heel Limburg. Elders werd dan weer de dagvlinder Boswitje teruggevonden. Om een en ander in de kijker te zetten heeft Lanaken op een aantal bermen borden geplaatst voorzien van een QR-code. Wie deze code met zijn smartphone inscant krijgt meteen info over dier of plant ter plaatse. (WJL)