Belastingdienst int 3.280 euro boetes in één nacht 10 juli 2018

De politie Lanaken-Maasmechelen trok in de nacht van zaterdag op zondag op pad voor een SLIM-actie en kreeg gezelschap van de Vlaamse belastingdienst. Die controleerde met hun ANPR-camera in totaal 607 voertuigen. Zij hebben in totaal voor ca. 3.280 euro boetes uitgeschreven. Eén voertuig werd getakeld omdat de bestuurder de opgelegde boete niet onmiddellijk kon betalen (BVDH)