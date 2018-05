Beklaagde 'wist van niets' in cocaïnezaak van 165 miljoen euro 19 mei 2018

In de drugszaak van 165 miljoen rond de cocaïne in marmeren blokken, werden twee weken geleden celstraffen tot twaalf jaar gevraagd voor vier Limburgse hoofdrolspelers. "Het is de eerste keer dat ik iemand moet bijstaan die leider is van een criminele organisatie en hij niet eens geld heeft om mij te betalen", aldus raadsman Walter Van Steenbrugge, die de vrijspraak vraag voor de vermeende 53-jarige spilfiguur uit Lanaken. Van Steenbrugge vatte samen waarvoor zijn cliënt wordt beschuldigd. "Hij zou bij benadering 2,5 ton cocaïne hebben verzet en ook nog eens betrokken zijn bij twee ladingen van niet nader gekende hoeveelheden." De Lanakenaar ontkent: "Ik wist van niets. Door deze zaak heb ik veel schade geleden... Een Zuid-Amerikaan vroeg me of ik zaakjes wilde doen in marmer. Alles klonk normaal, maar wel winstgevend. Ik ben zelfs aan de bank gaan vragen of alles legaal was. Nooit stond ik er bij stil dat zo'n dingen konden gebeuren, al is er wel eens iets binnengekomen met een barst in. De sms'jes gingen over een diamantenhandel niet over drugs."





Voor Van Steenbrugge was de zaak klaar en duidelijk. "Er is niets concreets tegen de beklaagde en het openbaar ministerie heeft niets tastbaars. Ook rond de afspraken over geld is er niet het minste bewijs. Ik vraag de vrijspraak." Een gelijkaardig verhaal volgde bij de andere beklaagden. (BVDH