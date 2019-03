Beheersplan Oud-Rekem legt visie vast voor erfgoedbeheer Jempi Welkenhuyzen

20 maart 2019

09u33 0

Oud-Rekem is sinds 2007 het ‘Mooiste Dorp van Vlaanderen’. Het Maasstadje vormt een homogeen geheel van burgerhuizen die dateren tussen de 17e en de 19e eeuw. Er is de St.Pieterskerk, het kasteel d’Aspremont-Lynden en de distillerie. Het geheel is voorzien van een groengordel.

Maar Oud-Rekem kent verschillende categorieën gebouwen: beschermde monumenten, bouwkundig erfgoed, liggend in een beschermd stadsgezicht of archeologische zone. Dat maakt het zeer verwarrend voor de bewoners. Sommigen krijgen een premie voor erfgoedwerken, anderen niet. Daarom komt er een globaal beheersplan. Dat is een beleidsvisie waarbij werkzaamheden en de timing in Oud-Rekem worden vastgelegd en de toekomst rond de bebouwing, de beeldkwaliteit, de waterhuishouding enz in kaart wordt gebracht. Doel is dat men een evenwicht bewaart tussen het erfgoed en nieuwe ingrepen in de stad. Het plan voorziet ook een opvolging en evaluatie en kent een doorlooptijd van 24 jaar. De kostprijs bedraagt 28.453 euro.

Voordeel van dergelijk plan voor de bewoners is dat ieder de karakteristieken van zijn woning op fiche krijgt, de procedures bij werken duidelijk omschreven zijn en dat het aanvragen van premies eenvoudiger wordt. Ook moet men geen eigen beheersplan meer voorleggen. Het plan komt op de komende gemeenteraad, waarna het naar het Agentschap Erfgoed gaat.

