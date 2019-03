BEELD. Catastrofe aan oud psychiatrisch kerkhof na storm, tientallen bomen tegen de vlakte Marco Mariotti

13 maart 2019

15u26 8 Lanaken De zware storm van de afgelopen dagen heeft honderden bomen doen omvallen in de provincie. Vaak langs de weg, in enkele gevallen op een woning. Maar hier in Rekem deelde het idyllische kerkhof tegenover het OPZ in de klappen.

Een tiental dennen ging tegen er de vlakte. Meerdere grafzerken werden daarbij geraakt, maar het is nog niet duidelijk hoeveel betonnen kruisjes beschadigd zijn.

Het kerkhof langs de Daalbroekstraat heeft een mystiek sfeertje en is één van de meest unieke begraafplaatsen van het land. Sinds 1921 werden er 1.750 patiënten van het psychiatrische centrum in Rekem begraven. Het ging dan steeds om mannen die amper of geen banden meer met hun familie hadden. Sinds 1981 worden de patiënten begraven op de openbare begraafplaats van Rekem of elders op vraag van de familie.

Alle omgevallen of deels ontwortelde bomen zullen binnenkort verwijderd worden. “Wat het kerkhof betreft, is het de bevoegdheid van Agentschap Natuur en Bos, maar zij zitten tot over hun oren in het werk”, zegt burgemeester Marino Keulen. “Onze technische dienst en de brandweer werken zich te pletter. De storm is nog niet voorbij, dus het werk stopt niet.”