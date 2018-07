Basisscholen krijgen attentiepalen 12 juli 2018

02u52 0

De basisscholen krijgen attentiepalen. Met die palen verhoogt men de zichtbaarheid van een zebrapad of fietspad hetgeen het oversteken veiliger maakt. Bij Basisschool 't Bieske in Gellik krijgen de palen ook een slagboom om de straat bij het begin en einde van de lessen af te sluiten voor motorvoertuigen. De kostprijs bedraagt 73.500 euro. De aankoop werd goedgekeurd in de gemeenteraad. (WJL)