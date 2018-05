Annemie Langmans naar N-VA 11 mei 2018

Annemie Langmans is kandidaat op de N-VA lijst in Lanaken. De partij haalt hiermee 18 jaar politieke ervaring binnen. Annemie is vanaf 1998 actief geweest bij Open- VLD Antwerpen en Hoboken waar ze o.a. raadslid was voor het district Hoboken en de Stad Antwerpen. In 2007 werd ze schepen voor Cultuur en economie in district Hoboken. En vanaf 2016 opnieuw raadslid in district Hoboken. Daarnaast zetelde ze in diverse intercommunales.





Na haar verhuis naar Lanaken medio 2016 hielp ze actief mee in het lokale Open-VLD - bestuur. Omdat daar geen plaats meer was op de lijst, werd ze door N-VA gevraagd. Aangezien er een 'inhoudelijke klik' was, stapte Langmans over. (WJL)