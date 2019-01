Anja Feliers schrijft beste Nederlandse vrouwenthriller. Jempi Welkenhuyzen

29 januari 2019

De site ‘Vrouwenthrillers.nl’ heeft ‘Het Perfecte Meisje’ van Anja Feliers uitgeroepen tot beste vrouwelijke thriller 2018 in de Lage Landen. De overwinning werd zopas bekend gemaakt.

Er werd gestemd door een onafhankelijke jury uit een long list .De thriller van Feliers kreeg vier sterren en een tevredenheidscijfer van 7,08 procent. Vrouwenthrillers.nl is sinds 2007 on line met nieuws en recensies rond vrouwelijke thrillerauteurs. Meestal speelt een vrouw de hoofdrol in de misdaadromans. Het betreft veelal literaire of psychologische verhalen.

Anja Feliers, bachelor Nederlands, is afkomstig uit Rekem bij Lanaken, maar woont in Eigenbilzen. Ze is gehuwd en heeft 2 kinderen.

“Vrouwen zijn de meest geraffineerde moordenaars’, stelt ze.