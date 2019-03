Angstcentrum wordt vzw Jempi Welkenhuyzen

06 maart 2019

17u30 0

Het Angstcentrum , een consultatie-, advies- en behandelcentrum, voor angsten en fobieën wordt een stichting. Daarmee slaat men een nieuwe weg in.

Het Angstcentrum werd in 1996 opgericht door Jos Jazie, die er nog steeds de bezieler van is. Momenteel telt men drie vestigingen: Lanaken, Londerzeel en Cadier en Keer (NL). Tot onlangs werkte men als een feitelijke vereniging. Maar nu heeft het team geopteerd om over te gaan naar de structuur van een vzw.

Het Angstcentrum behandelt angst- en emotionele stoornissen en biedt via ‘Socrato’ ook coaching aan. “Door te opteren voor een nieuwe juridische vorm trachten we behandelkosten terug betaald te krijgen en een breder netwerk uit te bouwen in de gezondheidszorg. Ook willen we toelagen verwerven voor preventieve acties en wetenschappelijk onderzoek.”

Het Angstcentrum kent al 23 jaar een gedegen expertise. Voor meer info: https://www.angstcentrum.be.