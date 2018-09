Alweer drama in Limburgse straat: vrouw dood aangetroffen in douche METEEN DUIDELIJK DAT VROUW MET GEWELD OM HET LEVEN WERD GEBRACHT MARCO MARIOTTI

04 september 2018

02u48 6 Lanaken De 55-jarige Inge Verstappen is maandag dood teruggevonden in haar badkamer. Er zijn aanwijzingen dat ze met geweld om het leven werd gebracht. Een autopsie moet vandaag meer duidelijkheid scheppen.

De politie trof Inge Verstappen levensloos in haar douche aan in de badkamer. Meteen bleek duidelijk dat het om een ongewoon overlijden ging. Na onderzoek van het gerechtelijke labo, de FGP en de lokale recherche bleek dat Inge met geweld om het leven werd gebracht. Haar partner werd meegenomen en verhoord in de loop van de dag. Hij zou ook zijn opgepakt, maar dat wil het parket niet bevestigen. Volgens het parket is er niemand opgepakt en zijn er officieel geen verdachten. Volgens kennissen was Inge wel van plan om te verhuizen en haar partner te verlaten.





Eén van de buurtbewoners sprak de avond voor de feiten nog met het koppel. "Ik vroeg ze of ik geen campagnebord bij hen aan de gevel mocht plaatsen", vertelt een buurman die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoet. "Daar ging hij over nadenken en zou het vragen aan Inge. Diezelfde avond kwam ik ze samen weer tegen op straat, en vroeg ik of ze al een keuze hadden gemaakt. Inge zei meteen dat het geen probleem was, hij had dat blijkbaar liever niet." Volgens de man sloeg de sfeer om en heeft Inge geen woord meer gezegd.



De buurt reageert geschokt en kwam geregeld kijken naar de plaats van de feiten. "Inge werkte bij de bakker op de markt", klinkt het bij buren. "Ze was altijd goedlachs, en kon met iedereen een praatje slaan. Ze had een passie voor haar hond. Vroeger had ze een winkeltje in de Bessemerstraat, dat heette Flash. Je kon er sieraden kopen. We gaan haar ontzettend missen. Dit heeft ze niet verdiend." Het parket opent een gerechtelijk onderzoek en zal een autopsie uitvoeren om uitsluitsel te krijgen van de doodsoorzaak.





Niet de eerste dode in straat

Niet enkel Inge Verstappen liet het leven in de Hoenderbroekstraat op gewelddadige wijze.





Vorige maand stierf er nog een baby van twee maanden toen die door elkaar werd geschud door de vader. De man - die nog twee andere kinderen heeft - zit sindsdien in de cel. Vlakbij waar Inge woonde, ligt het huis van Femke Wetzels. De 38-jarige blonde vrouw werd vorig jaar in de Grand Chaplin doodgestoken door haar jaloerse ex-man Rene Fripont. Hij belaagde haar na een carnavalsfuif en stak haar ter plaatse dood. Fripont pleegde later nog zelfmoord in de Hasseltse gevangenis. Meer dan vijftien jaar geleden stierf nog een dame in haar badkamer in de Hoenderbroekstraat. De omstandigheden waren toen lange tijd onduidelijk en het parket onderzocht de zaak. Het slachtoffer stierf toen aan brandwonden.