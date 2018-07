Altijd helemaal mee met één gratis app 03 juli 2018

Vanaf 16 juli lanceert de gemeente Lanaken een nieuwe app, die men gratis kan downloaden. Via deze app kan men documenten aanvragen, informatie vinden over de gemeentelijke diensten en de afvalkalender raadplegen. Daarnaast meldt men ook nieuws, activiteiten van verenigingen en wordt er een 'uit in Lanaken' aangeboden. Men zal zelfs promoties van lokale handelaars kunnen raadplegen. De app wordt ontwikkeld in samenwerking met 'It's Me'. Dat is een initiatief van Belgian Mobile ID, een consortium van grootbanken en netwerkoperatoren. (WJL)