Alle inwoners krijgen reflecterende huisnummers 13 juli 2018

Binnenkort krijgen alle inwoners een nieuw, reflecterend huisnummer. Momenteel beschikt tien procent van de woningen over geen huisnummer. Ook zijn de oude niet altijd meer duidelijk zichtbaar vanaf de straat. En dat vormt een probleem voor hulp- en ordediensten. " Dat kan nochtans levens redden", aldus burgemeester Marino Keulen. Als de woning kort bij de weg ligt, moet het huisnummer naast de huisdeur worden bevestigd. In andere gevallen aan de brievenbus. Bewoners krijgen een maand de tijd om het nummer aan te brengen. Nadien volgt een herinnering of aanmaning, waarna een GAS-boete kan worden opgelegd. Gestart wordt in Kesselt, volgend jaar volgen Veldwezelt, Gellik, Lanaken, Neerharen en Rekem. (WJL)