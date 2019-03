Al één jaar water in kelder sinds werken: “Maar bij de Watergroep krijg ik geen gehoor” Jempi Welkenhuyzen en Marco Mariotti

06 maart 2019

11u26 2 Lanaken Al een jaar zit Larissa Vanherf uit de Brugstraat met water in de kelder sinds werken aan de stoep bij haar thuis. De Watergroep schuift de aansprakelijkheid van zich af, en Vanherf zit met de handen in het haar. “Er zitten al scheuren in de voorgevel én het beton in de kelder brokkelt af.”

Door wegeniswerken vorig jaar april aan de Brugstraat in Smeermaas is de wateroverlast in de kelder van Larissa Vanherf begonnen. Er moest een leiding geplaatst worden, dus braken ze de stoep voor haar deur open. “Maar bij het dichtleggen werden te grote voegen gemaakt, waarlangs het water nu gewoon naar binnen sijpelt", zegt ze. “Ook het regenwater kan geen andere kant op. Met zelfgemaakte gootjes probeer ik het regenwater op te vangen en rechtstreeks de straat op te sturen.”

Tot op vandaag wordt maar niet duidelijk wie aansprakelijk is voor de slecht uitgevoerde werken. De Watergroep wijst naar de gemeente. Maar deze laatste legt de verantwoordelijkheid terug bij de eerste. Kortom, Larissa kan geen kant op. Intussen komen er scheuren in de voorgevel en brokkelt het beton in de kelder af.

“Ik ben ten einde raad“, zucht ze. “Dit sleept nu al een jaar aan. Ik word van het kastje naar de muur gestuurd. De wijkagent is de vaststellingen komen doen. Bij de Watergroep is nooit iemand bereikbaar en de technische dienst van de gemeente houdt ons aan het lijntje. Intussen loopt het regenwater van de daken gewoon mijn kelder in. Het ruikt er zeer muf en is er al betonrot vastgesteld. Op deze manier wordt het onhoudbaar.” Vanherf baat ook een tattoozaak uit bij haar thuis.

Bemiddeling

Meerdere telefoontjes en berichten naar de werfverantwoordelijke bij de Watergroep halen niets uit. Bij de Technische Dienst van de gemeente Lanaken geven ze hun kant van het verhaal mee. “Het huis aan de Brugstraat ligt net buiten de zone van de hoofdaanneming", zegt Wim Vandevijver. “De Watermaatschappij heeft de nutsleidingen nochtans ook daar aangepast. Waarschijnlijk zijn de grote voegen en scheuren in het voetpad inderdaad de oorzaak tot insijpeling. De regenafvoer is er altijd zo geweest en nooit eerder was dat een probleem.”

Vlugger

Een expertise moet nu uitmaken wat de oorzaak is. “Als gemeente zijn wij enkel bemiddelaar bij de Watergroep en zijn onderaannemer, maar die gaan nogal laconiek om met het probleem. Deontologisch en verzekeringstechnisch moet dat vlugger op te lossen zijn.”