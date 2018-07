Al 2.500 bezoekers voor Montaignehof in eerste week 10 juli 2018

Amper een goede week na de officiële opening van het nieuwe sportcomplex Montaignehof maakt de directie van Sportoase een eerste positieve balans op. Men mocht 2.463 bezoekers verwelkomen en er werden al 174 beurtenkaarten en 101 abonnementen verkocht. Met de aankoop van één zwemticket kan men genieten van alle zwemfaciliteiten aan één tarief, onbeperkt in tijd. Daarnaast bekijken de medewerkers samen met de bezoekers welke formule het best aansluit bij de behoeften of doelen van de gebruikers. Zo is er naast het vaste aanbod van zwembadencomplex, fitness en groepslessen, ruimte voor tal van andere activiteiten zoals een zwemfestijn, initiatie Mermaidschool e.a. Meer info: www.sportoase.be (WJL)