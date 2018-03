Afghaan rijdt rond zonder rijbewijs, "omdat hij verkeerswet niet kent" 06 maart 2018

02u46 0

Een 22-jarige man uit Lanaken moest voor de politierechter in Maaseik verschijnen omdat hij een resem verkeersregels aan zijn laars lapte in Lanaken.





De man verplaatste zich op een scooter zonder rijbewijs, hij droeg geen valhelm en de papieren van de bromfiets waren niet in orde. De Afghaan woont al twee jaar in ons land.





"Hij heeft een scooter gekocht, maar hij is niet op de hoogte van de verkeerswet en begrijpt niet alle verkeersregels", gaf een vriend van de betichte als uitleg. "Niemand heeft hem dat ooit gezegd." De geldboete die de rechter oplegt, krijgt hij grotendeels met uitstel, de gerechtskosten bedragen 300 euro en op zijn strafregister komt ook twee maanden rijverbod.





(GBO)