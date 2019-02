Aanstelling afvaardiging politieraad vernietigd Jempi Welkenhuyzen

05 februari 2019

12u24 7 Lanaken De bestendige deputatie heeft de aanstelling van de afgevaardigden van Lanaken in de politieraad vernietigd. Dat heeft het federaal toezicht op de werking van de politiezones meegedeeld. Het gemeentebestuur en de verkozenen hebben het besluit per aangetekend schrijven ontvangen.

Bij de indiening van de aktes werd Piet Van Berkel bij de N-VA voorgedragen met Johan Pauly als opvolger. Omdat Van Berkel niet aanwezig was op de installatievergadering en dus ook niet de eed aflegde als gemeenteraadslid, voldeed hij niet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden zoals gesteld in de politiewet. Om die reden werd de naam van Piet Van Berkel niet opgenomen op het stembiljet. Het federaal toezicht volgt nu de redenering dat de gemeente niet bevoegd was om Piet Van Berkel niet te vermelden op het stembiljet. Indien hij verkozen was geweest, had de bestendige deputatie zijn verkiezing moeten vernietigen.

“Het besluit is gebaseerd op een interpretatie en mogelijk op een eerder arrest van de Raad van State”, aldus Algemeen Directeur William Vancleynenbreugel. “De vernietiging komt zeer verrassend over, omdat het federaal toezicht uit eigen beweging optrad. Er zouden geen klachten neergelegd zijn.”

Het schepencollege beraadt zich over een eventueel beroep bij de Raad van State. Anders zal de verkiezingsprocedure moeten worden overgedaan.