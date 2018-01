Aannemer renovatie Maaslands Huis failliet 02u36 0

Het ziet er naar uit dat de aannemer van de renovatiewerken in de Wijk Kersenweide failliet is. De bewoners zagen hoe alle materialen en ook de stellingen werden weggehaald. Het bedrijf zou onder curatele staan. Dit kan verklaren waarom de voorbije maand geen werken meer zijn uitgevoerd en waarom er alles zo slordig bijlag. Voor de inwoners een kleine ramp, want bepaalde daken zijn nog niet hersteld en gevels niet ingevoegd. Het is afwachten of er snel iemand wordt gevonden die de werken kan verderzetten. (WJL)