72.000 euro voor restauratie van het herenhuis Sint-Pieter Jempi Welkenhuyzen

02 januari 2019

Vlaams minister-president Geert Bourgeois kent een premie van 72.434,88 euro toe voor de restauratie van het herenhuis Sint-Pieter in Oud-Rekem.

Het huis is sinds 1994 beschermd als monument. Het maakt deel uit van de beschermde historische stadskern die getuigt van een rijk verleden van de stad, met o.a. het kasteel, de stadsmuur en –poort, kerken en woningen.

“Het oorspronkelijke woonhuis van het herenhuis is in gebruik als familiewoning. Het aanpalend dienstgebouw wordt na restauratie verbouwd tot gastenverblijf met vijf kamers. Zo worden het dak van het gastenverblijf en de gevels gerestaureerd en de stabiliteitsproblemen aangepakt”, aldus Bourgeois.

Het woonhuis uit 1950 werd nadien uitgebreid met een dienstgebouw. Daar zijn de moer- en kinderbalken bewaard gebleven. Ook het dambord motief in het dak met Vlaamse pannen is origineel en wordt gerestaureerd. De achterdeur van het dienstgebouw heeft een fraaie arduinen dorpel en binnenin worden de geel zwart geaderde schouw met haardplaat en de rode tegelvloer in de strijkkamer bewaard.