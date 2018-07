650 vrijwilligers bedankt met barbecue 16 juli 2018

02u34 0 Lanaken De mensen die als vrijwilligers actief zijn in het verenigingsleven in Lanaken, hebben van het gemeentebestuur als bedanking een uitnoding voor een barbecue gekregen. 650 vrijwilligers gingen op die uitnodiging in.

Veel vrijwilligers weten het niet, maar ze kunnen bij de gemeente op heel wat steun rekenen. Tussenkomst in de receptiekosten, korting op de drankfactuur, logistieke of promotionele ondersteuning? Het zijn slechts enkele mogelijkheden. De gemeente voorziet een hele reeks van toelagen om de werking van de verenigingen te ondersteunen. Die maatregelen werden nog eens gepromoot tijdens de barbecue bij het sportcomplex Montaignehof, waar het gemeentebestuur de vrijwilligers een barbecue aanbood als waardering voor hun inzet. " Dit middenveld is belangrijk in onze samenleving. Naast vriendschap en engagement brengt het een ziel in ons dorp", aldus burgemeester Marino Keulen. "En dat zowel op cultureel, sportief, als op welzijnsvlak. Wij willen die werking of projecten dan ook blijven ondersteunen." Wie hierover meer informatie wil, kan contact opnemen met het Vrijetijdsinfopunt aan de Engelse Hof. (WJL)