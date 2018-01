500 wietplanten ontdekt 02u42 2

De lokale politie van de zone Lanaken-Maasmechelen heeft zaterdag in een woning langs de drukke Steenweg (N78) in Rekem een professionele wietplantage ontdekt. De agenten telden meer dan 500 wietplanten in de teeltinstallatie. Op het ogenblik van de inval was er niemand aanwezig. De recherche deed een uitgebreid sporenonderzoek. De civiele bescherming kwam ter plaatse om de plantage op te ruimen en de planten te vernietigen. De politie is bezig met het opsporen van de bewoners. Netbeheerder Infrax sloot zaterdagavond de elektriciteit af. (MMM)