500 levensreddende huisdierenstickers 18 augustus 2018

Er zijn al meer dan 500 levensreddende huisdierenstickers uitgedeeld door de gemeente. Bij ernstige situaties zoals brand is het evident dat men de bewoners redt, maar met de huisdierensticker aan de deur weet de brandweer nu ook dat er dieren in de woonst aanwezig zijn. Lanaken had hiervan de primeur in april. Intussen volgen al veel gemeenten het voorbeeld. Ook de Vlaamse Gemeenschap heeft het idee overgenomen. Wie nog een sticker wil, kan die gratis afhalen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis. (WJL)