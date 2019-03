46ste Bèssemkaravaan houdt het droog Jempi Welkenhuyzen

03 maart 2019

19u18 0

‘Niet bovenop de praalwagen, wegens de wind.’ ‘En hou links vrij als vluchtweg voor interventies.’ Het waren enkele regels om carnaval veilig te houden. Niet nodig, Prins Patrick 2 , Liam en Noa kregen het weer dat ze verdienden en hielden de optocht droog.

Daarin aandacht voor de actualiteit: Lanaken als digitale gemeente, geklaag en gezaag op facebook, boetes door het Zwaantje, maar ook Woodstock 50 jaar, Toworrowland én de Brexit. Einzelgänger zorgden voor afwisseling tussen 60 groepen als de Gelliker Galiaren,Mök niks oet, Sjut ien en Zoep oet of Knatsjgek. Het talrijke publiek in het centrum ving speeltjes, bloemen, wafels, popcorn, chips en heel wat confisserie op in grote zakken die van de prachtige praalwagens werden gegooid.