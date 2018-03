44 klimaatbomen aangeplant 10 maart 2018

02u44 0

De gemeente heeft recent 44 klimaatbomen aangeplant in het kader van het project 'Ruimte voor Bomen'. Het zijn winterlinden. Deze bomen werden op de Hans Memling-, David Teniersstraat, Het Hofje, Sint Servaes (kerk), Druivenstraat en Rankenlaan aangeplant. Ook in 2019 en 2020 worden per jaar nog 50 klimaatbomen voorzien. Het project 'Ruimte voor Bomen' loopt in samenwerking met het Centrum Duurzaam Groen en Limburg.net. (WJL)