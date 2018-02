42 woningen voor Hooreveldje 23 februari 2018

De vereniging van eigenaars van het 'Hooreveldje' (Rousseau) heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente voor de verkaveling van het binnengebied Grensstraat-Dukatonweg-Maastrichterweg en Maaseikersteenweg in Smeermaas. Het gebied ligt tegen de grens met Maastricht en op 300 meter van de huidige woonkern. Het akkerland is 2 hectare en 46 are groot. Er worden 42 woningen gepland, waarvan 40 halfopen en 2 open bebouwingen. De komst van de verkaveling legt druk op de smalle Grensstraat en Dukatonweg die als ontsluitingswegen moeten dienen. Wegtracé en groenvorming staan ter goedkeuring op de agenda van de eerstkomende gemeenteraad. (WJL)