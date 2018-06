4 op 10 bestuurders te snel 23 juni 2018

De politie LaMa heeft snelheidscontroles gehouden in de Heirstraat in Maasmechelen en op de Industrieweg in Lanaken. Daarbij werden 266 bestuurders gecontroleerd. Maar liefst 44 procent reed er te snel. Dit weekend volgen daarom nog controles. (WJL)