300 mensen wonen 'Honderd jaar H. Hartkapel Herbricht' bij 29 juni 2018

Hoe een klein dorp groot kan zijn. Wel 300 mensen gaven present voor de eerste processie naar de H. Hartkapel in Herbricht. Die werd 100 jaar geleden gebouwd als dank voor de behouden terugkeer van een boerenzoon uit 'De Grooten Oorlog'. Vijftien jaar geleden werd ze door de familie Bollen gerestaureerd. De veldkapel staat ingeschreven op de inventaris van bouwkundig erfgoed en vormt een landmark voor wandelaars en fietsers. Herbricht ligt op de linkerover van de Maas. In het verleden kreeg het gehucht van Neerharen vaak af te rekenen met overstromingen. Dan was het volledig van de buitenwereld afgesloten. Sinds het Grensmaasproject in uitvoering trad, is dit niet meer het geval.





(WJL)