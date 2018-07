27 chauffeurs lopen tegen de lamp 10 juli 2018

Zowel in Lanaken als in Maasmechelen zette de politie zaterdagnacht voertuigen aan de kant voor een controle. De politie controleerde in totaal 336 voertuigen en schreef negen inningen uit voor het niet-dragen van gordel of helm, foutief parkeren en een foutief geplaatst kinderzitje. Twee voertuigen werden getakeld omdat ze niet verzekerd waren. Twee bestuurders kregen een proces-verbaal omdat hun voertuig niet was ingeschreven. Vier bestuurders kregen een waarschuwing wegens defecte lichten en het niet bij zich dragen van het rijbewijs. Eén persoon die geseind stond voor betekening verval van recht tot sturen, kon worden aangetroffen. Twee vrachtwagenchauffeurs werden gecontroleerd op rij- en rusttijden. Zij waren in orde.





Dronken achter stuur

Bij de alcoholcontroles werden 8 bestuurders betrapt die te veel hadden gedronken. Afhankelijk van het alcoholgehalte in hun bloed moesten zij hun rijbewijs afgeven voor 3 of 6 uur. Van 2 bestuurders werd het rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. Eén bestuurder testte positief op drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen.