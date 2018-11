24 uur strijken voor goed doel Jempi Welkenhuyzen

20 november 2018

14u14 0 Lanaken Familiehulp organiseert naar aanleiding van de Warmste Week een strijkmarathon. 24 uur lang (van vrijdag 7 december om 12u tot zaterdag 8 december om 12u) zullen medewerkers van Familiehulp strijken voor de ‘National Domestic Workers Movement’ van zuster Jeanne De Vos, een organisatie die strijdt voor betere arbeids- en levensomstandigheden van huishoudpersoneel in India.

De strijkmarathon vindt plaats in het NOAH-dagverzorgingshuis van Familiehulp (Bessemerstraat 476). Wie interesse heeft, mag zijn strijkmand binnenbrengen op vrijdag 7 december tussen 12 uur en middernacht. De strijk kan je ophalen op zaterdag 8 december tussen 7 uur en 11 uur. Aanvragen kan via mail :evy.daemen@familiehulp.be. Je betaalt 5 euro per half uur strijk.

