20 maanden cel voor cannabisteler, 160.000 euro verbeurd verklaard BVDH

15 november 2018

Een 45-jarige Nederlander uit Lanaken is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van twintig maanden. De veertiger heeft tussen 11 maart 2016 en 24 februari 2017 cannabis geteeld en verkocht vanuit een woning in Houthalen-Helchteren. Op 23 februari 2017 vond een huiszoeking plaats bij beklaagde nadat de politie informatie had vergaard. Bovendien bleek dat er sprake was van onregelmatig elektriciteitsverbruik. In het verleden heeft de Nederlander gelijkaardige feiten gepleegd. In de woning waren de ramen afgeschermd met donkere folie en gordijnen. Overal in het huis vond de politie aanwijzingen dat er wel degelijk cannabis werd geteeld. De feiten zijn bijgevolg bewezen. Beklaagde krijgt ook een geldboete van 8.000 euro. Een vermogensvoordeel van 159.552 euro wordt verbeurd verklaard. Aan Fluvius moet hij 1.000 euro.