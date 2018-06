20 en 18 maanden cel voor weerspannige Mercedesdieven 14 juni 2018

02u39 0 Lanaken Een 45-jarige man uit Lanaken is veroordeeld tot een celstraf van 20 maanden voor de diefstal van een Mercedes, de poging tot diefstal en drugsbezit. Zijn kompaan (29) moet 18 maanden brommen. Het duo was tijdens de feiten agressief en weerspannig tegenover de politie en de eigenaar van de Mercedes.

Op 18 november 2016 bracht een getuige de politie op de hoogte van een stukgeslagen venster van een Mercedes, die onder zijn raam stond. Ter plaatse werd de Lanakenaar aangetroffen met xtc en GHB op zak. Een dopsleutel had hij bewerkt tot een instrument om een auto op te starten. In zijn jaszak zaten restanten van de stukgeslagen ruit. Beklaagde haalde met gebalde vuist uit naar een agent, die de slag ternauwernood kon ontwijken. Een collega deelde wel in de klappen.





Eerder dat jaar op 16 maart was het de kompaan die reeds een Mercedes vanop de oprit van een woning trachtte te stelen. De eigenaar hoorde echter hoe er werd gerommeld aan zijn wagen. Hij probeerde nog in te grijpen, maar staakte de strijd toen beklaagde riep: "Ik schiet, man!". Ook hier was de Lanakenaar betrokken, aangezien hij in een vluchtauto zat te wachten. Hij vreesde echter herkend te worden door zijn zwart voertuig met witte deur en liet zijn wagen volledig zwart spuiten. (BVDH)