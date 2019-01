15 ton zout per strooiroute Jempi Welkenhuyzen

22 januari 2019

Om de gemeentewegen in Lanaken ijs- en sneeuwvrij te maken heeft de technische dienst een strooiploeg van 6 man paraat staan. Die volgen het weer op de voet via speciale websites om te bepalen wanneer ze moeten uitrukken.

Er zijn 2 routes. Bij een preventieve strooibeurt legt het team de kleine route van 60 kilometer af. Bij te verwachten sneeuwval wordt dat een grote route van 200 kilometer. Er wordt enkel op de gemeentewegen gestrooid. Voor de gewestwegen doet men beroep op het Agentschap Wegen en Verkeer. Een kleine strooiroute vereist 5 ton zout. De grote ronde kost 15 ton. In de silo-opslagplaats is er ruimte voor 90 ton. In totaal rijden 6 strooiwagens uit, waarvan één is uitgerust met een elektrisch aangedreven strooibak.