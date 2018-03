15 maanden cel voor steekpartij in bende-oorlog 20 maart 2018

De strafrechter in Tongeren veroordeelde T.H. (22) uit Lanaken tot 15 maanden cel omdat hij initiatiefnemer was voor een gewelddadige raid op een rivaliserende groep twintigers en ook -bijna fatale - messteken heeft toegediend. De procureur had voor hem twee jaar cel gevorderd.





Voor drie medebetichten (tussen 19 en 22 jaar oud) ging het vonnis van 159 uren werkstraf tot 6 maanden cel. "Het gaat hier om bendes die zich alles permitteren en blijkbaar de politie niet nodig hebben om hun geschillen op te lossen", zei de procureur tijdens de behandeling van de zaak. Na eerdere confrontaties tussen beide groepen kwam het op 10 mei vorig jaar op de parking van een dokterspraktijk in Lanaken tot een regelrechte raid in commandostijl. De vier waren gewapend met een metalen buis, een betonschaar, een breekijzer en een mes. Behalve vernielingen aan hun wagen kreeg één slachtoffer ook diverse messteken toegediend door T.H.





Aan vier burgerlijke partijen zijn de aanvallers, in wisselende bezetting naargelang hun inbreng, provisioneel alvast 12.042 euro schadevergoeding verschuldigd. Voor de 21-jarige A.N., die door T.H. met een mes bewerkt werd, besliste de rechter een deskundige aan te stellen voor bijkomend onderzoek. Na diens rapport worden de debatten op 15 oktober heropend. (JEK)