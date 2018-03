141 kilometer per uur: 20 dagen rijverbod 21 maart 2018

02u50 0

Een 60-jarige man uit Nederland heeft van de politierechter in Maaseik 20 dagen rijverbod gekregen en een geldboete van iets meer dan 500 euro. Op een plaats in Lanaken waar 90 per uur van kracht is, werd de snelheidsduivel geflitst aan van 141. "Ik ben fout geweest", gaf de beklaagde toe in de rechtbank. "Onverantwoord om zo snel te rijden", aldus de rechter. (GBO)