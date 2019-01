100 uren werkstraf voor Brugge-supporter die voetbalticket met coke betaalde DSS

14u07 0 Lanaken Een 53-jarige Brugge-supporter uit Lanaken krijgt een werkstraf van 100 uren opgelegd en moet een boete van 6.000 euro betalen omdat hij een voetbalticket betaalde met cocaïne en er bij hem thuis 226 erectiepillen werden gevonden.

De naam van de man dook op in een uitgebreider drugsdossier van een andere Club-supporter. Die wees de man uit Lanaken aan als één van zijn dealers. “Ja, dat heb ik één keer gedaan voor die supporter van Club Brugge. Het was een wederdienst voor een voetbalticket voor een wedstrijd in Frankrijk. Die tickets kostten 200 euro en het was een vriendendienst in het voetbalmilieu”, zo beweerde de vijftiger eerder tegen de Tongerse strafrechter. Hij haalde de cocaïne naar eigen zeggen in Rozendaal en versneed het goedje zelf alvorens 17 gram aan zijn collega-supporter te geven, telkens verpakt in een pakketje van 1 gram.

Erectiepillen

Bij een daaropvolgende huiszoeking vond de politie ook 226 erectiepillen. Die haalde de vijftiger naar eigen zeggen in de nachtwinkel in zijn dorp. “Als je veel naar clubs en de dames gaat, heb je dat nodig”, zo luidde zijn verweer. Ook in dit geval beweerde de man dat hij geen pillen had verkocht, maar af en toe eentje gaf aan een vriend.

De strafrechter in Tongeren bedacht de man met een werkstraf van 100 uren en een boete van 6.000 euro.