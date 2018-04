100 km lopen tegen kanker 05 april 2018

Onlangs vond in Wilrijk de eerste 100 km Run 'Kom op tegen Kanker' plaats. Doel was geld in te zamelen voor het kankeronderzoek. Lanaken stuurde daar als enige gemeente in Vlaanderen maar liefst vier teams heen. Samen hadden hun acties 10.518 euro opgebracht. "Iedereen in onze teams heeft in zijn of haar omgeving wel een persoonlijk verhaal rond kanker of heeft er ervaring mee", aldus Els Aelberts, diensthoofd Sport bij de gemeente Lanaken. De 100 km Run bleek dan ook een grote uitdaging voor de lopers.





(WJL)