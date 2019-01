100 kaarsjes voor Cecile Vansomeren Jempi Welkenhuyzen

29 januari 2019

Het rusthuis Ludinaca heeft een patent op 100-jarigen. Na Clara Eurlings die onlangs werd gevierd, was het nu de beurt aan Cecile Vansomeren. Veel volk op afdeling 1 ‘Langs de Vaart’ waar Cecile intussen woont. Iedereen wou erbij zijn.

Cecile Vansomeren bleef heel haar leven ongehuwd. Ze had een tweelingzus, waarmee ze in de Tweede Wereldoorlog vluchtte naar Trebons-sur-la-Grasse in Zuid-Frankrijk. Daar werkte ze bij boeren tot de rust in Lanaken was weergekeerd.

Hier in Lanaken hield ze de kiosk in het station open en was ze ook poetsvrouw.

Cecile leeft graag een beetje terug getrokken, maar ‘s morgens kun je haar steevast tussen de medebewoners vinden. Haar geheim om zou oud te worden ? ‘Elke dag een banaan, dan zal het wel gaan, zeker?’