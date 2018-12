‘Zonder Honger’ zorgt voor warm gevoel Jempi Welkenhuyzen

30 december 2018

‘Zonder Honger naar Bed’ is een groep mensen in een gemeente die minderbedeelden uit diezelfde gemeente helpt. Velen leven onder de armoedegrens of net erboven en hebben moeite om een maaltijd te bekostigen, terwijl anderen vaak overtollig eten weggooien.

En als mensen de verjaardag van hun kinderen niet kunnen vieren, zoekt de groep anderen die een cake bakken, waardoor de kids kunnen trakteren.

Armoede ontstaat vaak omwille van gezondheidsproblemen, waardoor men geen werk heeft of alleenstaande is met kinderen, die moet rondkomen van een minimumuitkering. Wanneer dan een elektrisch apparaat of de wagen stuk gaat, zijn er geen centen meer over.

Daarom is ‘Zonder Honger naar Bed’ een soort hulp in nood, een vangnet van vrijwilligers dat voedselpakketten samenstelt, kleding of speelgoed schenkt en mensen door verwijst naar de juist instanties.

Info: htttps://zonderhongernaarbed.weebly.com