“Zijn kleindochter ongepast betast? Waarom heeft u de tante van het meisje, die ook in dat bed lag, dan niet ondervraagd? ” VCT

14 januari 2019

15u12 0 Lanaken Op het proces van de Poolse bouwvakker Mariusz M. (53), die voor het hof in assisen terechtstaat voor de moord op zijn schoonbroer Dominik Szambelan (31) op 28 februari 2017 op een parking in Lanaken, deden de speurders vandaag het onderzoek uit de doeken. Dominik was kwaad op Mariusz want de kleindochter van de vijftiger zou hem hebben toevertrouwd dat opa haar ongepast had betast. Die ene keer toen hij bij haar in bed had geslapen. “Waarom heeft u dan in godsnaam tante I., die ook in dat bed lag die bewuste nacht, hier niet over ondervraagd?” foeterde Jan Keulen, de advocaat van Mariusz M.

De speurders van de lokale politie Lanaken-Maasmechelen en de federale gerechtelijke politie Limburg beschreven dat de spanningen voor de dodelijke steekpartij in februari 2017 hoog opliepen tussen de Poolse bouwvakkers en schoonbroers. Zo vertelde A.K, de nicht van Dominik, hen dat ze de reden voor zijn dood kende. Mariusz was bang dat zijn dochter zou te weten komen dat hij zijn kleindochter ongepast had betast. Domnik had Mariusz daar zelf nog enkele dagen voor zijn dood over aangesproken. Tegelijkertijd had hij hem daarvoor ook een klap in zijn gezicht verkocht. Tijdens die bewuste overnachting in Polen in juni 2016 had Dominik zelf in de woonkamer geslapen. Het meisje zou hem ’s anderendaags verteld hebben dat opa haar ongepast betast had. Tijdens haar audiovisueel verhoor van op 24 juni 2017 sprak de kleindochter zelf niet over het misbruik. Ze vertelde aan politie-inspecteur M.N. van de politie Lanaken-Maasmechelen dat opa een keer bij haar was blijven slapen. En dat hij haar had gekriebeld. Op haar armen en haar benen. Nergens anders. Op de computer van Mariusz vond de politie enkele kinderpornografisch gerelateerde zoektermen en foto’s.

Leugendetector

Jan Keulen, de advocaat van Mariusz M., stelde zich ernstige vragen bij het gevoerde onderzoek. “Mijn cliënt heeft uitdrukkelijk verklaard dat hij een leugendetectortest afleggen, zowel over de voorbedachtheid als over de kinderporno, waarom is dit niet gebeurd?” Dat de huiszoeking bij de beschuldigde maar twaalf minuten had geduurd volgens het PV, vond hij ook zeer vreemd. “Vervelend dat dat in het PV staat want dat kan niet, het was een grondige huiszoeking,” antwoordde speurder M.. Helemaal onbegrijpelijk vond hij het dat het onderzoek duidelijk had uitgewezen dat de kleindochter die bewuste nacht niet alleen met opa Mariusz in bed had gelegen. Ook tante I. lag in het grote bed. “Waarom werd zij dan in godsnaam niet verhoord?”

Spanning de lucht in

De speurders beschreven ook hoe voor Mariusz zelf de spanning ‘de lucht in ging’ tijdens de chat met zijn dochter, de avond voor de feiten. Daarin vertelde A. haar vader dat Dominik seksuele avances had gemaakt naar haar en haar zus. En dat hij haar een geheim over hem wilde vertellen. De chat duurde tot 1 uur ’s ochtends. “Morgen gaat het ontploffen. Als ik hem dood, ga je dan nog van mij houden,” vroeg Mariusz nog. “Ja, dat zal ik altijd blijven doen,” antwoordde dochter A, met een smiley. Om vijf uur ’s ochtends wisselden ze nog enkele berichten uit. Goed twee uur later stak Mariusz zijn schoonbroer dood met tien messteken op de parking van het bedrijf Hermans & Co aan de Nijverheidslaan in Lanaken.

Namiddag komen dochter A. en de nicht van het slachtoffer zelf getuigen.