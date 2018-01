"Woonwijk is al vier weken een stort" BUURTBEWONERS KERSENWEIDE KLAGEN OVER WERKEN AANNEMER MARCO MARIOTTI JEMPI WELKENHUYZEN

02u50 0 Mine Dalemans Een stelling aan één van de huizen staat er na enkele maanden nog steeds. Lanaken De renovatiewerken aan Kersenweide in Smeermaas lopen volgens de buurtbewoners niet van een leien dakje. Sinds vier weken is er van de werkmannen niets meer te bespeuren, maar lieten ze wel alles achter in chaos. "De voortuinen liggen bezaaid met werkmateriaal, en mijn buurman moet tussen de stelling doorkruipen om uit zijn huis te geraken", klinkt het bij bewoner Hendrik. Maaslands Huis erkent de klachten en tikte de aannemer al op de vingers.

Maaslands Huis kondigde eerder al de plannen aan om een energetische renovatie uit te voeren aan 86 woongelegenheden in de wijk Kersenweide. De wijkbewoners waren tevreden met de geplande werken, maar hadden zich daar naar eigen zeggen iets anders bij voorgesteld. Vier weken geleden werden de werken stilgelegd, en sindsdien is er van de arbeiders geen spoor meer. "Ik weet niet of ze nog op verlof zijn, maar ze hebben hier alles neergegooid en zijn vertrokken", aldus Hendrik. "Er liggen isolatieplaten verspreid over de hele wijk. Alles ligt lukraak in de voortuinen, en om de haverklap waait het afval alle kanten uit. Op mijn balkon en die van de buren liggen er nog cementresten met hopen. Heel mijn voortuin is aan flarden gereden door dat ze met hoogtewerkers kwamen aandraven. Ik begrijp dat natuurlijk, maar ze vragen niets op voorhand."





Mine Dalemans Het terras ligt vol met werfafval.

OCMW

Bij Hendrik ontstond er door de werken ook een lek aan het dak met heel wat waterschade als gevolg. "Dat kan gebeuren, en ik zal dan wel opnieuw behangen. Op zich geen ramp, want het is nu tijdelijk hersteld. Maar al een maand ligt hier gewoon een blauw zeil op het dak, en hoop ik dat het niet regent. De stelling staat hier nog voor twee huizen opgesteld. Ik kan nog net naar buiten, maar mijn buurman moet bijna tussen de ijzeren buizen doorkruipen om zijn huis te kunnen verlaten. Als daar brand uitbreekt, zitten ze als ratten in de val." OCMW-voorzitter Michel Stevens (sp.a-Groen) van Lanaken kreeg ook lucht van de problemen. "Indien blijkt dat er mensen zijn die wateroverlast in hun woning hebben, en er niet in degelijke omstandigheden kunnen wonen, bieden we ze in noodgeval graag een woning van het OCMW aan", deelde hij mee.





Slordig

Bij het Maaslands Huis - eigenaar van de woningen en eindverantwoordelijk voor de werken - erkennen ze dat er klachten zijn. "We geven toe dat de aannemer wat slordig te werk ging, en hebben hem daar ook attent op gemaakt. Hij heeft beloofd er werk van te zullen maken", aldus Johan Vandekerckhove, directeur van het Maaslands Huis. "Het waterlek is wel gedicht, dus dat mag geen probleem meer zijn." Verder zal het werk ASAP weer hervat worden. Ook de voortuinen die schade hebben geleden door de werken, zullen hersteld worden.