'Wines and bites' 23 juli 2018

Op zaterdag 4 en zondag 5 augustus vindt er voor de tweede keer bij 'Wines and Bites' een kunstmarkt plaats. Doel is keramiek, schilderwerk en alternatief meubilair tegen een betaalbare prijs aan te bieden. Prijzen starten zelfs aan het lage bedrag van 15 euro. "We willen op die manier onze bijdrage leveren om de kunst democratiseren", aldus Tom Coun. "Er zitten bekende namen tussen: Ivan Valeria, Arlette Reenaers en Nick Kessels. Uiteraard is er de mogelijkheid te genieten van een goede wijn, want ook dat is kunst, zij in het glas."





Wines and Bites ligt aan het Molenweideplein 98. Toegang gratis. Open van 14 uur tot 18 uur. (WJL)