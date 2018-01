"Wim zou fier zijn, hij heeft ook voor dit geld gewerkt" JEUGDHUIS APOLLO SCHENKT 10.000 EURO AAN KINDERKANKERFONDS MARCO MARIOTTI JEMPI WELKENHUYZEN

02u42 0 Mine Dalemans Enkele kernleden van Jeugdhuis Apollo, de vrienden van Wim, met de cheque van 10.000 euro voor het Kinderkankerfonds. Lanaken De oud-kernleden van jeugdhuis Apollo in Lanaken doneerden maar liefst 10.000 euro aan het Kinderkankerfonds. Het bedrag is afkomstig uit de overgebleven kas van het jeugdhuis dat vorig jaar de deuren sloot. "We doen dit omdat één van onze kernleden Wim Geelen onlangs het gevecht tegen kanker verloor", legt Koen Beckers (26) uit.

Jeugdhuis Apollo was sinds jaar en dag een begrip in het Maasland als één van de leukere jeugdhuizen, tot er eind 2016 een einde aan kwam. De kernleden werden volwassen twintigers, en de aangroei van jeugd bleef uit. Het bestuur trok de stekker eruit, een afscheidsfuif werd gegeven en de vzw bleef achter met een spaarpot van 10.000 euro. Na wat brainstormen begin 2017 ontstond het idee om het geld te schenken aan andere jeugdhuizen. "Tot plots één van onze beste vrienden ziek werd", zegt Koen Beckers, oud-lid van het jeugdhuis. "Bij Wim werd enkele maanden na de sluiting van het jeugdhuis het non-Hodgkinlymfoom vastgesteld, een agressieve vorm van kanker aan het lymfesysteem."





Er werd nog vanalles geprobeerd om het leven van de 26-jarige Wim te redden, maar een stamceltransplantatie mocht niet baten. In september vorig jaar bleek de Lanakenaar uitbehandeld, en twee weken later overleed hij in het ziekenhuis.





Repro Mine Dalemans Wim Geelen overleed vorig jaar.

Vrijwilliger

"Het is ongelooflijk snel gegaan, en we hebben daar als vriendengroep onder geleden. Wim kwam samen met mij op zijn achttiende naar het jeugdhuis. Hij was er één van de vaste vrijwilligers en je kon er altijd op rekenen. We hebben er de zotste dingen beleefd, het was geweldig die tijd."





De groep moest dan ook niet lang nadenken aan welk initiatief ze hun 10.000 euro zouden schenken. Afgelopen weekend stapte de vriendengroep in de auto richting Gent waar ze het geld overhandigden aan het Kinderkankerfonds. "Er kwamen dan natuurlijk heel wat emoties naar boven, maar het deed tegelijk deugd dat we dit konden doen voor Wim. Het gaat om 10.000 euro die we doorheen de jaren hebben opgespaard, winst van evenementen die we altijd samen organiseerden. Ook Wim heeft er doorheen de jaren zijn steentje aan bijgedragen. Het geld zal nu zéér nuttig besteed worden."





Herinneringen

Koen Beckers zit dan niet meer in het jeugdhuis met zijn kliek, maar hij komt nog geregeld met de bende samen. "We halen dan ook herinneringen op, en geregeld hebben we het over Wim."





Over de sluiting van het jeugdhuis blijft Koen kritisch. "We konden er natuurlijk zélf niet meer aan blijven trekken en sleuren, want we zijn allemaal werkende mensen. Alleen zo jammer dat we geen opvolging hebben gevonden. Ergens vind ik dat de gemeente Lanaken zélf te weinig initiatief heeft genomen om jongeren te stimuleren. Anderzijds weet ik dat de jeugd vandaag op tal van andere plaatsen ontspanning vindt. Het jeugdhuis is geen vaste waarde meer voor velen", besluit Koen.