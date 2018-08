"Wilskracht van zwaar verbrande broer is niet te evenaren" FRANK LOOPT IRONMAN EN ZAMELT GELD IN VOOR BRANDWONDENCENTRUM MARCO MARIOTTI

04 augustus 2018

02u45 0 Lanaken Frank van den Bergh uit Lanaken doet zondag mee aan de Ironman van Maastricht. Dat doet hij om geld in te zamelen voor het Brandwondencentrum in Aken. "Mijn broer liep anderhalf jaar geleden brandwonden op over heel zijn lichaam bij een werkongeval. Dit is onze strijd."

Sportief is Frank altijd wel geweest, maar eerder op amateurniveau. Maar zondag is het plan om de Ironman te lopen, een ontzettend zware klus waarbij je bijna 4 kilometer moet zwemmen, 180 kilometer fietsen en daarna een marathon moet lopen. "Maar dat is eigenlijk niet vergeleken met de strijd die mijn broer al een jaar levert, want daar doe ik dit allemaal voor", begint Frank zijn verhaal.





Op 28 december 2016 sloeg het noodlot toe. Broer Richard en een collega werden in het Nederlandse Geleen getroffen tijdens een werkongeval. Een steekvlam brak uit bij werkzaamheden. De collega overleed. Richard liep ernstige branden op aan armen, benen en het aangezicht. "Zijn leven is sindsdien compleet veranderd. Hij ligt om de haverklap in het ziekenhuis en revalideert. Door Euregionale samenwerking kwam hij terecht in Academisch Ziekenhuis in Aken dat onder andere gespecialiseerd is in de behandeling van brandwonden. Hij komt er langzaam boven op, maar het is mentaal ontzettend zwaar voor hem. Zeker omdat net nu na anderhalf jaar de veranderingen op zijn lichaam zichtbaar worden."





Toen Richard na maanden tijdelijk het ziekenhuis mocht verlaten, bezocht hij samen met Frank de Ironman 2017 in Maastricht. "Bij mij ontstond het idee om te gaan trainen om deel te nemen aan de Ironman van 2018. Het ingezamelde geld dat ik ervoor zou ophalen, gaat integraal naar het brandwondencentrum van Aken. Maar mijn deelname is ook tegelijk een eerbetoon aan het doorzettingsvermogen van Richard. Dit is een gezamenlijke strijd."





Donatiefonds

Voor het Brandwonden Centrum van de Uniklink RWTH Aachen is er nu een donatiefonds opgezet op naam van Richard van den Bergh. "Hopelijk ontstaan er hierdoor nóg betere behandelingen voor Richard en andere slachtoffers. De voorbereidingen voor de Ironman zijn zwaar en het is een lange weg, maar is niet te vergelijken met de weg die Richard moet doorlopen. Voor mij is mijn broer de ware Ironman. Zijn overlevingskracht en doorzettingsvermogen zijn niet te evenaren. Hij verdient elke dag een medaille. Ik hoop hem op 5 augustus een Ironman-medaille te overhandigen. Het zal onderweg zéker zwaar worden voor mij, maar als het even niet mee zit, dénk ik gewoon aan hem."