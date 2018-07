"Tot 25 procent minder omzet" AANHOUDENDE DROOGTE EIST TOL: KAMPVUREN VERBODEN EN VUURWERK AFGELAST BIRGER VANDAEL & JEMPI WELKENHUYZEN

04 juli 2018

02u46 0 Lanaken De aanhoudende droogte eist zijn tol: kampvuren werden verboden in de hele provincie en als eerste gemeente kondigde Tessenderlo gisteren aan het vuurwerk op het 'Loois Feest' te schrappen. Met het oog op de Vlaamse Feestdag volgen wellicht gemeenten in heel Vlaanderen. Een regelrechte ramp voor verkopers van vuurwerk. "We draaien hierdoor tot 25 procent minder omzet", vertelt Joeri Vangelabbeek.

Noodplanning en crisisbeheer Limburg deelde mee dat kampvuren verboden blijven zolang code rood van kracht is. "Brandweerdiensten en natuurbeheerders zijn extra alert en staan stand-by om een beginnende brand zo snel mogelijk te blussen, maar vragen ook de medewerking van elke burger om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken", stelde adjunct kabinetschef van de gouverneur Michel Carlier.





De code rood is ook slecht nieuws voor vuurwerkverkopers. Hierdoor worden veel vergunningen voor het afschieten van vuurwerk ingetrokken. Met het oog op de feestelijkheden van 11 juli is dat een flinke streep door de rekening van het Lanaakse Vangelabbeek. De gemeenten Heers, Nieuwerkerken in Limburg, maar ook Brasschaat , Lint en Waasmunster in Antwerpen en Oost-Vlaanderen annuleren meer dan waarschijnlijk hun opdracht. "Onze julimaand valt - figuurlijk - helemaal in het water", zucht Joeri. "Misschien dat we aan de kust nog wel iets op poten kunnen zetten, maar voor de rest ziet het er momenteel niet goed uit. Wij bieden nochtans een alternatief aan in de vorm van laser- en vuurshows met dans en muziek. Niet iedereen kiest er echter voor om hier gebruik van te maken."





20.000 euro

Extra pijnlijk is het gegeven dat Vangelabbeek recent nog voor 20.000 euro investeerde. "We kochten afschietmateriaal aan en stopten geld in extra veiligheidsmiddelen zoals AED-apparaten. Dat is natuurlijk geen weggegooid geld, maar het gaat wel om een stevig bedrag dat niet meteen rendeert. Dat zorgt voor een zure nasmaak" Door de campagne van de Rode Duivels verkoopt het bedrijf wel wat extra Bengaals vuurwerk. "Maar dat is helemaal niet genoeg om het vuurwerk te compenseren."





Joeri vergelijkt hun situatie met die van landbouwers bij droogte. "In tegenstelling tot hen hebben wij echter geen fonds om op terug te vallen. Er is ook geen overkoepelend aanspreekpunt en de sector is erg klein. We verwachten dus geen steun van de overheid. Dat zijn de risico's van het ondernemen. We moeten nu gewoon door de zure appel bijten en proberen via alternatieven geld in het laatje te brengen. Ondertussen hopen we natuurlijk op een paar dagen regen", lacht hij. Geen vuurwerk in Vlaanderen voorlopig, daarvoor moet je dezer dagen in Rusland zijn.